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Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2020 20:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Ekvadorlu oyuncu kısa süre içinde İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, serbest durumdaki Enner Valencia ile anlaştı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.

VALENCIA'NIN BONSERVİSİ ELİNDE

Fenerbahçe kanat forvet transferini noktaladı. Muriqi'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.

İNGİLTERE'DE 2 TAKIMDA OYNADI

Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Bonservis: Yok

Yıllık Ücret: Yok

Maç Başı: 50 B €

Gol Bonusu: 10 B €

Şampiyonluk Bonusu: 400 B €

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