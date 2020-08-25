Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, serbest durumdaki Enner Valencia ile anlaştı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe kanat forvet transferini noktaladı. Muriqi'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.
Üç sezondur Tigres'te oynayan ve daha önce Avrupa'da West Ham ile Everton formaları giyen 30 yaşındaki Valencia'yı Erol Bulut'un çok istemesi de bu transferi mutlu sonla sonuçlandırdı.
Bonservis: Yok
Yıllık Ücret: Yok
Maç Başı: 50 B €
Gol Bonusu: 10 B €
Şampiyonluk Bonusu: 400 B €
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