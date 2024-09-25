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Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu süre boyunca milli takıma basketbolcu göndermeme kararı aldı!

25.09.2024 13:36
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Ergin Ataman'ın Galatasaray'la oynanan hazırlık maçında derbi göndermesi yapması üzerine, A Erkek Milli Takımına sporcu göndermeme kararı aldığını açıkladı. Ataman, aynı zamanda 12 Dev Adam'ın başantrenörlüğünü yapıyordu.

Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu süre boyunca milli takıma basketbolcu göndermeme kararı aldı!

Fenerbahçe'den flaş basketbol kararı. Dün akşam Galatasaray'la oynanan hazırlık maçında derbi göndermesi yapan Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, tribünlere 3-1 işareti yapmıştı.

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ÖZÜR DİLEDİ

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında yaptığı 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadesini kullandı.

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FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe bu özrün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte sarı-lacivertlilerin o kamuoyuna duyurusu.

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ergin Ataman fenerbahçe
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