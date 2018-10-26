Fenerbahçe Erick Green transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.

Sarı-Lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Erick Green kimdir?

9 Mayıs 1992 tarihinde California’da dünyaya gelen Green, 2005-2008 yılları arasında Millbrook High School’da eğitim gördü. 2008-2009’da Paul VI CatholicHigh School’da eğitimine devam eden Green, 2009-2013 yılları arasında Virginia Tech ile kolej kariyerini sürdürdü.

Kolej yıllarında özellikle son iki sezonunda çok iyi bir performans ortaya koyan Erick Green, dikkatleri çekmeyi başardı. Green’in kolej istatistikleri şu şekilde oluştu:

2009-10 (Virginia Tech): 34 maç, 2.6 sayı

2010-11 (Virginia Tech): 32 maç, 11.6 sayı, 2.3 ribaund, 2.7 asist, 1.8 top çalma

2011-12 (Virginia Tech): 31 maç, 15.6 sayı, 3.3 ribaund, 2.8 asist, 1.3 top çalma

2012-13 (Virginia Tech): 32 maç, 25.0 sayı, 3.9 ribaund, 3.8 asist, 1.3 top çalma