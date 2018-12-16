Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beko ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Hem Fenerbahçe'nin hem de Beko'nun kendi alanlarında öncü ve yenilikçi iki kurum olduğunu belirten Özsoy, "Sporun her kesiminde olan Beko'nun bizimle yol arkadaşlığına çıkması mutluluk verici. Ayrı sektörlerde olmamıza rağmen çok ortak noktamız olduğunu gördük. Bunlardan biri dünyada bilinirlik. En önemlisi de sosyal sorumluluk projelerine verdikleri değer ve önem. Önceki sponsorlarımız Ülker ve Doğuş gruplarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bütün sponsorlarımızla, sponsorluğun ötesinde bir Fenerbahçeli dost gibi hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Semih Özsoy, bir basın mensubunun sarı-lacivertli kulüpte yalnızca Koç Grubu'nun sponsorluklar yapması ve diğer iş adamlarının desteğinin eksik olması yönündeki sorusuna, "Dünyadaki ekonomik krizin, Türkiye'de de etkileri görüldü, sponsorluk konusunda fedakarlık yapmak zorlaştı. Koç Grubu, her zaman arkamızda. İnşallah en kısa sürede başka sponsorluklar da gelir." cevabını verdi.

Sponsorluk anlaşmasının 2,5 yıllık olduğunu ifade eden Özsoy, "Fenerbahçe ile iş birliğine gidenler kolay kolay ayrılamıyor. Fenerbahçe'nin harcamaları yüksektir. Anlaşma tüm masrafları kapatacaktır diye bir şey yok ama bu şartlarda yapılacak en iyi anlaşmadır diyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Hakan Bulgurlu: "Bu iki marka, ortak değere sahip"

Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu ise kendileri için önemli bir gün yaşadıklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Anlaşmayı, Beko için önemli bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Bulgurlu, şöyle konuştu:

"Bu iki marka, son derece köklü markalar ve ortak değere sahip. Takım oyunu, sosyal fayda sağlama, rol model olma ve zirveye oynama bunların bazıları. En fazla heyecanlandıran konu ise bu iki markanın ortaklığı, korkunç bir sinerji ortaya çıkaracak. Beko, sporla özdeşleşmiş bir marka. Aslında biz, bu isim ortaklığıyla basketbola dönüş yapmış oluyoruz. Hem Beko hem de Fenerbahçe markasına büyük sinerjiler getireceğimize inanıyorum. Beko'nun rol model olma tarafı da bence çok önemli. Bu süreçte bize yardımcı olan Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte keyifli işlere imza atacağız. Türkiye'de Beko markasının büyüme noktasında hedeflerimiz var. Türkiye'de sosyal fayda tarafı, büyümeden daha ağır basacaktır. Bu ortaklığın aktivasyonu birçok temada olacak."