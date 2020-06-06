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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Mariusz Sordyl ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkan Toğan ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu.

46 yaşındaki başantrenör, oyunculuğu bırakmasının ardından ilk olarak Avusturya Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev aldı. Erkan Toğan, ardından Tomis Constanta ekibinde de yardımcı antrenör olarak çalıştı. Sezonun devamında HotVolleys Vienna'da başantrenör olarak çalışan Toğan, takımı ile CEV Kupası’nda mücadele etti. Başarılı antrenör, 2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası’nda ve 2015-2017 yılları arasında da Halkbank’ta yardımcı antrenörlük yaptı.

Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Erkan Toğan, 2017 yılında eğitimi için Avusturya’ya döndü. 2019 yılında Avusturya Ligi'nde VCA Amstetten takımıyla 5.’lik elde eden Toğan, yabancısız oynanan Avusturya Kupası’nda da finalde mücadele verdi.

Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı’nda antrenör olarak çalışan Erkan Toğan, halen Erkek Milli Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor.

(İHA)

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