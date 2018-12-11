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Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.12.2018 08:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi başlıyor. Sarı lacivertli yönetim, deneyimli teknik adamla dün yaptığı son görüşmenin ardından prensip anlaşmasına vardı. Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli ise görevine devam edecek.

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Phillip Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman'ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal ile sözleşme detaylarını görüştü.

Sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı'ya emanet etmek istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.

(DHA)

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Fenerbahçe ersun yanal Damien Comolli

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
sondan 2.ci fenew ağlama fenew ağlama
Comolliyi kovun yerine Alexi sportif direktör olarak alın. Çünkü Comolli ingiltereyi biliyor ve devamlı transferler o taraftan geliyor ve maliyeti çok yüksek alex brazilyayı biliyor ve maaşları v.s daha düşük.
Comolli oldugu sürece takimda huzur olmaz. Onu ştlamalılar
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