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Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti. Metin Aşık, 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştı.

Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik.

Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık’a Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

METİN AŞIK KİMDİR?
Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır. Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Metin Aşık döneminde Todor Veselinović, Ömer Kaner, Guus Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur. Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldız transferler yapıldı.

Futbol takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, UEFA Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyet) ve ağır yenilgilere (kendi sahasında Aydınspor'a 6-1, Beşiktaş'a 5-1, Galatasaray, Beşiktaş ve Sarıyer'e 4-1, Avrupa Kupaları'nda Slovak Sigma Olomouc'a 7-1) uğradı.

Basketbol takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 1990 ve 1991'de iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

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Fenerbahçe Metin Aşık

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
acının rengi yoktur Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet-ul firdevs olsun inşallah.
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