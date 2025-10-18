SPOR

Fenerbahçe eski başkanları arasındaki diyalog dikkat çekti! Aziz Yıldırım Ali Koç'un yanağından makas aldı: "Beni unut"

Cansu Akalp

Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında kürsü konuşmaları sonrasındaki diyalog dikkat çekti. Yıldırım, konuşmasının ardından Koç'un yanağından makas alarak "Bak beni unut" dedi. Koç da "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yorumunu yaptı. Öte yandan Ali Koç'un oturuşu da dikkat çekti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen konuşma dikkat çekti. Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.

Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti ve ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

AZİZ YILDIRIM: "BAK BENİ UNUT"

Aziz Yıldırım’ın kürsüden indikten sonra Ali Koç ile diyaloğu:

-Aziz Yıldırım: Naber Ali Koç? Beni unut. Bak beni unut…

  • Ali Koç: Basın var, çıkınca söyleyeceğim.
    -Aziz Yıldırım: Ama unutmuyorsun.
    -Ali Koç: Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun vallahi…
    -Aziz Yıldırım: İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı? (Gülüyor)

Fenerbahçe eski başkanları arasındaki diyalog dikkat çekti! Aziz Yıldırım Ali Koç un yanağından makas aldı: "Beni unut" 1

YANAĞINDAN MAKAS ALDI!

Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağından makas aldı ve oturduğu yere doğru ilerledi.

Fenerbahçe eski başkanları arasındaki diyalog dikkat çekti! Aziz Yıldırım Ali Koç un yanağından makas aldı: "Beni unut" 2

Ali Koç'un ise oturuşu dikkat çekti.

Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
