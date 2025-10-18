Fenerbahçe eski başkanları arasındaki diyalog dikkat çekti! Aziz Yıldırım Ali Koç'un yanağından makas aldı: "Beni unut"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nda eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen konuşma dikkat çekti. Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.
Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.
Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti ve ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Aziz Yıldırım’ın kürsüden indikten sonra Ali Koç ile diyaloğu:
-Aziz Yıldırım: Naber Ali Koç? Beni unut. Bak beni unut…
Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağından makas aldı ve oturduğu yere doğru ilerledi.
Ali Koç'un ise oturuşu dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum