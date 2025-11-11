Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, katıldığı bir ödül töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, oyuncunun kişisel hikayesinin kendisine ilham verdiğini söyledi.

“KEREM’İ BENZETTİĞİM İÇİN TRANSFER ETMEK İSTEDİK”

Safi, Kerem Aktürkoğlu’nu Fenerbahçe’ye transfer etme sürecinde kişisel bir bağ hissettiğini dile getirdi:

"Yakın zamanda Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettik. Kendisinin yaşam stili, benim hayatıma benzediği için kendisini bizzat transfer etmek istedik, Fenerbahçe'ye getirmek istedik."

“KEREM DE BENİM GİBİ BİRİSİ”

Tecrübeli yönetici, Kerem’in kariyer yolculuğunun kendi yaşam öyküsünü hatırlattığını belirtti. Zorluklara rağmen başarıya ulaşan genç oyuncuyla duygusal bir bağ kurduğunu ifade etti:

"O da Anadolu'nun bağrından gelmiş bir genç kardeşimiz olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, fırsat gelince neler yapabileceğini göstermiş. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisini bizzat bu hayat yolculuğunda destek olmaya çalıştım."

“BAŞARILARINI GÖRMEKTEN MUTLUYUM”

Safi, Kerem Aktürkoğlu’nun Türk futboluna yeniden kazandırılmasından ve sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Onu Türk futboluna geri döndürdük. Kendisi Türk Milli Takımı'nda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten mutlu oluyorum."