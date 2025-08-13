Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Feyenoord engelini aşarak adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Bu turda Nice'i elemeyi başaran Benfica ile eşleşen temsilcimiz karşılaşmayı beklemeye koyulurken Sarı-Lacivertliler'e transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu için de bu eşleşme sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

TRANSFER OLSA BİLE...

84'ncü dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın bu hamlesi nedeniyle, sarı-lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica tarafı, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçının ardından basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe eşleşmesi hakkında konuştu.

"DEĞER VERDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Kerem'e sarılması hakkında konuşan Lage, "Ben tüm oyuncularıma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Kerem, geçen yıl harika bir iş çıkardı ve çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı ve takıma yardımcı oldu. Cumartesi günkü maçta ona güveniyoruz." dedi.

Fenerbahçe eşleşmesi hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "José Mourinho'yla karşılaşmak özel olacak." ifadelerini kullandı.