SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica'da forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen ve bu transferde önemli ölçüde mesafe kat eden Fenerbahçe, play-off turunda Benfica ile eşleşirken bu gelişme sonrası Portekiz ekibinin kararını beklemeye koyuldu. Nice karşılaşmasının ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, milli futbolcul için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına mücadele veren temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Feyenoord engelini aşarak adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Bu turda Nice'i elemeyi başaran Benfica ile eşleşen temsilcimiz karşılaşmayı beklemeye koyulurken Sarı-Lacivertliler'e transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu için de bu eşleşme sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

TRANSFER OLSA BİLE...

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 1

84'ncü dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın bu hamlesi nedeniyle, sarı-lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica tarafı, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 2

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçının ardından basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ve Fenerbahçe eşleşmesi hakkında konuştu.

"DEĞER VERDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 3

Kerem'e sarılması hakkında konuşan Lage, "Ben tüm oyuncularıma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Kerem, geçen yıl harika bir iş çıkardı ve çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı ve takıma yardımcı oldu. Cumartesi günkü maçta ona güveniyoruz." dedi.

Fenerbahçe eşleşmesi hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "José Mourinho'yla karşılaşmak özel olacak." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!
Robin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe sözleriRobin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer benfica fenerbahçe şampiyonlar ligi Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Ünlü şarkıcı Burak Bulut evlendi! Geline takılan servet altın takıldı

Ünlü şarkıcı Burak Bulut evlendi! Geline takılan servet altın takıldı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!

Robin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe sözleri

Robin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

G.Saray'dan ayrılınca verdi veriştirdi: Okan Buruk dediğini yapmadı!

G.Saray'dan ayrılınca verdi veriştirdi: Okan Buruk dediğini yapmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.