Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Galatasaray'dan flaş talep! Şimdiden harekete geçtiler

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında olağanüstü güvenlik önlemleri vardı.

Derbi için İstanbul emniyeti, saha içi kenarları ve kale arkalarında çift sıra çevik kuvvet mensubu ile stadın içinde adeta polis kordonu oluştururken 10 binden fazla emniyet mensubu karşılaşmada görev yapmıştı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

İki ezeli rakip, Kadıköy'de bu kez Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 1 Nisan'da oynanacak mücadele öncesi bu kez Galatasaray cephesi hareke geçti.

YABANCI HAKEM VE GÜVENLİK

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi Fenerbahçe ile Kadıköy'de yapılacak kupa maçı için yabancı hakem ve en az 10.000 polis talebinde bulunmaya hazırlanıyor.