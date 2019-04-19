SPOR

Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18 maç sonra yenildi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.04.2019 08:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, THY Euroleague play-off ikinci maçında evinde mücadele ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’a yenildi. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler Euroleague’de sahasında 18 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18 maç sonra yenildi

THY Eurolague play-off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 82-80 mağlup oldu ve seri 1-1’e geldi. Serinin 3. maçı 23 Nisan Salı günü TSİ 20.00'de Litvanya’da oynanacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak iki maçta galip gelmesi durumunda adını İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde organize edilecek Final-Four’a yazdıracak.

18 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu müsabaka ile birlikte Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-lacivertliler, Euroleague’de sahasında en son mağlubiyetini 2017-2018 sezonun 30. haftasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga’ya karşı 99-91’lik skorla almıştı.

MİLLİ 1500 SAYI BARAJINI GEÇTİ

Euroleague kariyerinde EA7 Olimpia Milano, Brose Baskets Bamberg ve Fenerbahçe'de forma giyen Nicola Melli, Zalgiris Kaunas ile oynanan karşılaşmada önemli bir istatistiğe imza attı. İtalyan basketbolcu attığı 9 sayı ile Euroleague'de 1500 sayı barajı aştı.
Fenerbahçe - Zalgiris karşılaşmasında taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu doldurdu. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarların biletleri tükettiği açıklanmıştı.

VOLKAN DEMİREL VE BOGDANOVİC YALNIZ BIRAKMADI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi futbol takımı kaptanı Volkan Demirel yalnız bırakmadı. Volkan’ın dışında NBA’in Sacramento Kings takımında forma giyen eski Fenerbahçe basketbolcu Bogdan Bogdanovic de takip edenler arasındaydı.

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
'1-1 döneceğimiz için çok mutluyum''1-1 döneceğimiz için çok mutluyum'
'Detaylara bakmamız gerekiyor''Detaylara bakmamız gerekiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Euroleague Zalgiris Kaunas litvanya

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Frankfurt Benfica’yı dağıttı, tarih yazdı!

Frankfurt Benfica’yı dağıttı, tarih yazdı!

F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!

F.Bahçeli yıldıza tam 98 milyon!

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

G.Saray'dan Gümüşdağ'a olay yanıt!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Spanoulis sezonu kapadı

Spanoulis sezonu kapadı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

F.Bahçe son nefeste yıkıldı

F.Bahçe son nefeste yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18 maç sonra yenildi

F.Bahçe 18 maç sonra yenildi

Sarunas Jasikevicius: 1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum

'1-1 döneceğimiz için çok mutluyum'

Zeljko Obradovic: Her maçı dikkatli izleyip detaylara bakmamız gerekiyor

'Detaylara bakmamız gerekiyor'

Fenerbahçe Beko 80 - 82 Zalgiris (THY Euroleague play-off)

F.Bahçe bu kez üzüldü! İlk kez...

CSKA Moskova 68 - 78 Baskonia (THY Euroleague play-off)

CSKA'ya Baskonia darbesi!

THY Euroleague’de play-off turunda ilk maçların MVP’si Vasilije Micic

İlk maçların MVP’si Vasilije Micic

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.