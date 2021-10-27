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Fenerbahçe, evinde rahat kazandı!

27.10.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe sahasında Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Fenerbahçe, evinde rahat kazandı!

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında ağırladığı Macaristan ekibi Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2. galibiyetini aldı. Sopron Basket ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 34-18 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 53-33 üstün geçtiği karşılaşmadan 73-47 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta 28 sayı kaydeden Kayla McBride, galibiyette başrol üstlendi.

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