FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONU! Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ile ilgili detaylar merak edildi. Süper Lig'in 13. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma bir hayli çekişmeli geçti. Sporseverler internette Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç sonucu ekranını araştırıyor. Sarı-laciverlilerde Becao'nun henüz sakatlığını atlatabilmiş değil. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Fred ve Djiku henüz form tutamadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel ise sarı kart cezalı. İşte Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç detayları...

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı bugün saat 19.00'da başladı. Maç canlı olarak ekrana geldi.

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlandı.

Karşılaşmada Hakemn Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşlerin yardımcılıklarını Mehemt Emin Tuğral ve Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olarak açıklandı.

BECAO HENÜZ SAKATLIĞINI ATLATAMADI!

Fenerbahçe'de Becao'nun sakatlığı sürüyor.

Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutamadı. Osayi-Samuel ise sarı kart cezalısı.

FATİH KARAGÜMRÜK’TE EKSİK YOK!

Karşılaşma öncesinde, Fatih Karagümrük cephesinde herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Fakat Fred, Djiku ve Serdar Aziz henüz form tutamadı. Fatih Karagümrük cephesinde Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan gibi oyuncular kart sınırında yer alıyor.

Bu oyuncular maçta sarı kart görmeleri halinde İstanbulspor karşılaşmasında oynayamayacaklar.

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Mert, İsmail, Zajci Szymanski, Tadic, İrfani, Dzeko

VavaCars Fatih Karakümrük muhtemel 11'i: Emre, Levent, Ceccherini, Dresevic, Birasch, Feghouli, Can, Rohden, Eysseric, Nazım, Güven







