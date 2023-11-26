FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Sar-lacivertliler , ligdeki güçlü performansını devam ettirmek için rakibi karşısında karşısında önemli bir galibiyet arayacak. Sarı-laciverlilerde Becao'nun henüz sakatlığını atlatabilmiş değil. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Fred ve Djiku henüz form tutamadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel ise sarı kart cezalı. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı izleme ekran arama motorlarında araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının canlı yayın saati ve kanalı...

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı bugün saat 19.00'da canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Hakemn Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşlerin yardımcılıklarını Mehemt Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olarak açıklandı.

BECAO HENÜZ SAKATLIĞINI ATLATAMADI!

Fenerbahçe'de Becao'nun sakatlığı sürüyor.

Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutamadı. Osayi-Samuel ise sarı kart cezalısı.

FATİH KARAGÜMRÜK’TE EKSİK YOK!

Karşılaşma öncesinde, Fatih Karagümrük cephesinde herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Fakat Fred, Djiku ve Serdar Aziz henüz form tutamadı. Fatih Karagümrük cephesinde Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan gibi oyuncular kart sınırında yer alıyor.

Bu oyuncular maçta sarı kart görmeleri halinde İstanbulspor karşılaşmasında oynayamayacaklar.

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA MUHTEMEL

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Mert, İsmail, Zajci Szymanski, Tadic, İrfani, Dzeko

VavaCars Fatih Karakümrük muhtemel 11'i: Emre, Levent, Ceccherini, Dresevic, Birasch, Feghouli, Can, Rohden, Eysseric, Nazım, Güven

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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