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Fenerbahçe, FB TV'nin kapanacağı haberlerini yalanladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan, "Kulüpler televizyon kanallarını kapatıyor" iddiasının ardından bir açıklama yayınladı ve FB TV'yi kapatma planlarının olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, FB TV'nin kapanacağı haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, FBTV'nin yayın hayatına devam edeceğini duyurdu.

Kulüp televizyonlarının kapatılacağı yönündeki haberler üzerine sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün, birçok farklı internet sitesinde ve sosyal medyada yer alan 'Kulüp kanalları kapatılıyor' haberlerine dair kulübümüze gelen bilgi taleplerine istinaden açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Kulübümüzün, kanalımız FBTV ile ilgili, haberlerde yer alan şekilde bir tasarrufu bulunmamaktadır." denildi.

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Fenerbahçe fb tv

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kapanmasinda yayın içeriklerini biraz guncelleyin, yarışma eğlence tarzı programlar konulabilir
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