Fenerbahçe, FB TV'nin kapanacağı haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, FBTV'nin yayın hayatına devam edeceğini duyurdu.
Kulüp televizyonlarının kapatılacağı yönündeki haberler üzerine sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün, birçok farklı internet sitesinde ve sosyal medyada yer alan 'Kulüp kanalları kapatılıyor' haberlerine dair kulübümüze gelen bilgi taleplerine istinaden açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Kulübümüzün, kanalımız FBTV ile ilgili, haberlerde yer alan şekilde bir tasarrufu bulunmamaktadır." denildi.
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