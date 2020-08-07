Fenerbahçe Fedor Smolov için harekeret geçti

Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Rus golcü Fedor Smolov’a resmi teklif yaptı. Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı. 30 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle bu sezon 14 maça çıktı, 2 gol kaydetti.

SMOLOV KİMDİR?

Fyodor Mihayloviç Smolov 9 Şubat 1990, Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giymektedir.

2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Smolov; 2010’da Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’a, 2012-2013 yılları ile 2014’te Anji’ye, 2014-2015 yıllarında ise Ural’a kiralandı. 2015’te Krasnodar’a transfer oldu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Çempionat Rossii po futbolu gol kralı oldu. 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.

2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.

(TRT SPOR)