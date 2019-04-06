Fenerbahçe, 'Fener Ol' projesi ile 15 milyon TL bağış toplandığını açıkladı!

Fenerbahçe Spor Kulübü ‘Fener Ol’ projesiyle alakalı resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Kulüp için toplanan bağışın 15 milyon TL’yi aştığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 4 Nisan tarihinde, kulübümüzün ekonomik özgürlüğü için en önemli adımlardan biri olan ve milyonlarca taraftarımızın katılımını hedefleyen kitlesel destek kampanyamız “Fener Ol” için yola çıktık.

Tüm bu çerçevede; 7’den 70’e milyonlarca taraftarımızın katılımı ve desteğini hedefleyen, kitlesel bir Fenerbahçelilik hareketi olan Fener Ol kampanyamızda amaç, toplanacak tutar olduğu kadar rakamsal olarak da rekor sayıda taraftarımızın katılımını sağlamaktı.

Bu hedefe uygun olarak kampanyamızın başlamasını takip eden sadece 24 saat içerisinde yani bugünkü gazetelerin baskıya girdiği saatte;

10 bin TL’nin üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler dahil edilmeden, gönüllü kitlemizin katkısı sonucu, toplanan tutarın 15 milyon TL’yi aşmış olduğunu,

300 binden fazla taraftarımızın kampanyamıza katıldığını gurur duyarak belirtmek isteriz.