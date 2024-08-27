Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Gent forması giyen Archie Brown ile dolduruyor! Görüşmeler yapıldı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, Rize'deki maçta rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (k.k) kaydetmişti.

Süper Lig'de puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, transferde de hız kazandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşmasının ardından sol bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi Belçika'da buldu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, KAA Gent forması giyen sol bek Archie Brown'un gözüne kestirdi.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi için KAA Gent ile görüşmelere başladığını belirtti.

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI!

Gent'e 4 milyon euro bonservisle transfer olan Brown, takımıyla çıktığı 50 maçta 6 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.