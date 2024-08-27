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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Gent forması giyen Archie Brown ile dolduruyor! Görüşmeler yapıldı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 19:15
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşıyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı - lacivertliler KAA Gent forması giyen Archie Brown'un transferi için KAA Gent görüşmelere resmen başladı.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerini Gent forması giyen Archie Brown ile dolduruyor! Görüşmeler yapıldı...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertliler, Rize'deki maçta rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred (3), Edin Dzeko ve Alikulov (k.k) kaydetmişti.

Süper Lig'de puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, transferde de hız kazandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşmasının ardından sol bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi Belçika'da buldu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, KAA Gent forması giyen sol bek Archie Brown'un gözüne kestirdi.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi için KAA Gent ile görüşmelere başladığını belirtti.

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI!

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Gent'e 4 milyon euro bonservisle transfer olan Brown, takımıyla çıktığı 50 maçta 6 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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