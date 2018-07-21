Fenerbahçe - Feyenoord | CANLI YAYIN

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Feyenoord ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Feyenoord maçının tüm ayrıntıları...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 7: Alper Potuk'un karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi. Ceza sahası dışına seken topa Eljif Elmas uzak mesafeden harika vurdu ve maçta Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 14: Savunma arkasına atılan uzun topu çok güzel önüne alan Barış Alıcı, Malacia'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Giuliano düzgün bir vuruşla Fenerbahçe adına skoru 2-0 yaptı.

DAKİKA 18: Sağ kanattan içeriye yapılan ortada bomboş durumdaki Valbuena kafayı vurup golü attı ve durum 3-0 oldu.

DAKİKA 29: Sağ kanattan kullanılan kornerde Neustadter yükselip kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

DAKİKA 32: Fenerbahçe, Alper Potuk'un yerde kaldığı pozisyonda bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano'nun vuruşunda Bijlow gole izin vermedi.

DAKİKA 38: Savunma arkasına koşuyu yapan Van Persie'nin vuruşu üstten auta gitti.

DAKİKA 60: Hızlı gelişen atakta Barış Alıcı'nın harika vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.