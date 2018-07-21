Fenerbahçe - Feyenoord | CANLI YAYIN

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Feyenoord ile karşılaşıyor. Peki Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Feyenoord maçının tüm ayrıntıları...
FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 7: Alper Potuk'un karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi. Ceza sahası dışına seken topa Eljif Elmas uzak mesafeden harika vurdu ve maçta Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 14: Savunma arkasına atılan uzun topu çok güzel önüne alan Barış Alıcı, Malacia'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Giuliano düzgün bir vuruşla Fenerbahçe adına skoru 2-0 yaptı.
DAKİKA 18: Sağ kanattan içeriye yapılan ortada bomboş durumdaki Valbuena kafayı vurup golü attı ve durum 3-0 oldu.
DAKİKA 29: Sağ kanattan kullanılan kornerde Neustadter yükselip kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.
DAKİKA 32: Fenerbahçe, Alper Potuk'un yerde kaldığı pozisyonda bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano'nun vuruşunda Bijlow gole izin vermedi.
DAKİKA 38: Savunma arkasına koşuyu yapan Van Persie'nin vuruşu üstten auta gitti.
DAKİKA 60: Hızlı gelişen atakta Barış Alıcı'nın harika vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
FENERBAHÇE - FEYENOORD
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Barış, Elif Elmas, Alper, Valbuena, Giuliano
YEDEKLER: Berke, Erten, Ahmethan, Ozan, Dirar, Samed, Yiğithan, Serhat, Josef, Salih, Ferdi, Şener
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
FEYENOORD: Bijlow, St Juste, Botteghin, Heijden, Malacia, Wehrmann, Toornstra, Vilhena, Berghouis, Van Persie, Larsson
YEDEKLER: Nieuwkoop, Van Beek, Boetius, Ayoub, Orkun, Jones, El Hankouri, Ten Hove, Vente, Burger, Geertruida
TEKNİK DİREKTÖR: Giovanni van Bronckhorst
Fabri: Beşiktaş ile Fulham anlaştı
Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da
Beşiktaş'a transferde büyük şok
Galatasaray'a müjde! Milan Avrupa'ya yeniden kabul edildi
Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!
Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Aziz Yıldırım borç haberlerini yalanladı!
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Okuyucu Yorumları 0 yorum