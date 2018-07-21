Fenerbahçe, Feyenoord'u ağırlıyor. İsviçre'deki yeni sezon hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe, Feyenoord maçı ile seyircisi önüne çıkıyor. En son İngiltere Premier Ligi temsilcisi Fulham ile karşılaşn Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Feyenoord'da sarı-lacivertli formayı bir dönem giyen Robin Van Persie'de yer alacak. Peki Peki Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord maçı şifresiz mi? Biletler ne kadar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk kez taraftarının karşısına çıkıyor. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord’u konuk ediyor. 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor.