Fenerbahçe, Feyenoord'u ağırlıyor. İsviçre'deki yeni sezon hazırlık kampını tamamlayan Fenerbahçe, Feyenoord maçı ile seyircisi önüne çıkıyor. En son İngiltere Premier Ligi temsilcisi Fulham ile karşılaşn Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Feyenoord'da sarı-lacivertli formayı bir dönem giyen Robin Van Persie'de yer alacak. Peki Peki Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord maçı şifresiz mi? Biletler ne kadar? İşte detaylar...
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk kez taraftarının karşısına çıkıyor. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi Feyenoord’u konuk ediyor. 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00’de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan ekranlara gelecek.
Fenerbahçe ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor.
Biletler;
19.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)
20.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dâhildir.
Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:
MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL
FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI İSTANBUL'DA DEVAM EDİYOR!
Yeni sezon çalışmalarına 28 Haziran Perşembe günü İstanbul'da başlayan sarı lacivertli ekip, 10 Temmuz'a kadar Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, bu süreç içerisinde sağlık kontrollerinden geçip, laktat testine de tabi tutuldu.
Sarı lacivertli ekip 1 de hazırlık maçı oynadı. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin golünü Aatif Chahechouhe kaydetti.
Fenerbahçe, 10 Temmuz Salı günü İsviçre kampı için Lozan şehrine gitti. İlk 2 gün çift antrenman yapan sarı lacivertli ekip, 3. gün İsviçre'nin Lozan takımıyla hazırlık maçı yaptı. Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin golünü Yiğithan Güveli kaydetti.
Karşılaşmanın ertesi günü rejenerasyon antrenmanı yapan sarı lacivertli ekip, kampın 5. gününde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kampın 6. ve 7. günlerinde de yoğun idman programını sürdüren Fenerbahçe, son gün İngiltere Premier lig ekiplerinden Fulham ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı lacivertliler baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı. Golleri Giuliano, Hasan Ali ve Ozan Tufan kaydetti.
Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, yarın Hollanda'nın Feyenoord, 1 Ağustos Çarşamba günü de İtalya'nın Cagliari ekipleriyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hazırlık karşılaşmaları oynayacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi mücadelesine Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak. İlk maçları 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turda sarı lacivertli ekibin rakibi 23 Temmuz Pazartesi günü çekilecek kurayla belli olacak.
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