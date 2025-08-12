Fenerbahçe Feyenoord maçında hakemden skandal karar! Düdüğü ağzına götürdü ama terse elle oynama verdi... Mourinho kenarda çıldırdı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi Feyenoord ile karşılaşıyor. Maçın 39.dakikasında top orta sahadayken, Fenerbahçeliler elle oynama diye itiraz etti. Hakem düdüğü ağzına götürdü ve kaleci İrfan Can topu orta sahanın kendi yarı alanına bakan kısmında elle kontrol etti.

HAKEM ELLE KONTROL VERDİ

Maçın hakemi İrfan Can’ın yanına koşarak topu Feyenoord lehine verdi. Kullanılan serbest vuruşun ardından Watanabe’nin kafa vuruşu ile Hollanda ekibi maçta 1-0 öne geçti.

MOURINHO HAKEMİN KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Maçın 29.dakikasında Youssef En-Nesyri'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Jose Mourinho çılgına döndü. Teknik direktör Jose Mourinho takımının attığı golü kenardan seyretti ve gol diye düşündü. Yedek kulübesinden saha hakemine sert bir vücut diliyle gol diye itiraz etti. VAR hakeminin golün ofsayt olduğunu onaylaması üzerine kenarda adeta çılgına dönen Jose Mourinho çok sinirlendi.