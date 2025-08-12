SPOR

Fenerbahçe Feyenoord maçında hakemden skandal karar! Düdüğü ağzına götürdü ama terse elle oynama verdi... Mourinho kenarda çıldırdı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşıyor. Maçın 39.dakikasında hakemin verdiği skandal karar sebebiyle Fenerbahçe geriye düştü.

Fenerbahçe Feyenoord maçında hakemden skandal karar! Düdüğü ağzına götürdü ama terse elle oynama verdi... Mourinho kenarda çıldırdı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi Feyenoord ile karşılaşıyor. Maçın 39.dakikasında top orta sahadayken, Fenerbahçeliler elle oynama diye itiraz etti. Hakem düdüğü ağzına götürdü ve kaleci İrfan Can topu orta sahanın kendi yarı alanına bakan kısmında elle kontrol etti.

HAKEM ELLE KONTROL VERDİ

Fenerbahçe Feyenoord maçında hakemden skandal karar! Düdüğü ağzına götürdü ama terse elle oynama verdi... Mourinho kenarda çıldırdı 1

Maçın hakemi İrfan Can’ın yanına koşarak topu Feyenoord lehine verdi. Kullanılan serbest vuruşun ardından Watanabe’nin kafa vuruşu ile Hollanda ekibi maçta 1-0 öne geçti.

MOURINHO HAKEMİN KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Fenerbahçe Feyenoord maçında hakemden skandal karar! Düdüğü ağzına götürdü ama terse elle oynama verdi... Mourinho kenarda çıldırdı 2

Maçın 29.dakikasında Youssef En-Nesyri'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Jose Mourinho çılgına döndü. Teknik direktör Jose Mourinho takımının attığı golü kenardan seyretti ve gol diye düşündü. Yedek kulübesinden saha hakemine sert bir vücut diliyle gol diye itiraz etti. VAR hakeminin golün ofsayt olduğunu onaylaması üzerine kenarda adeta çılgına dönen Jose Mourinho çok sinirlendi.

