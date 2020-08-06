Fenerbahçe, Filip Novak transferini resmen açıklandı

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile imzaladığını açıkladı. Filip Novak, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

NOVAK: ÇOK MUTLUYUM

Filip Novak yaptığı ilk açıklamada; "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.



