Fenerbahçe, Filip Novak transferini resmen açıklandı

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Fili Novak ile imzaladığını açıkladı. Filip Novak, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
"Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak'a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
NOVAK: ÇOK MUTLUYUM
Filip Novak yaptığı ilk açıklamada; "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! ???????? https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/HC1xXeS92c— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
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