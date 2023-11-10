Fenerbahçe fırsat tepti! Sarı-Lacivertliler Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu 4. hafta mücadelesinde Ludogorest'e konuk oldu. Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler, Bulgar ekibine 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
16' dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.
Dakikalar 18'i gösterirken Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
56'ıncı dakikada Ferdi'nin uzun topunda Batshuayi ceza alanında topla buluştu, Belçikalı yıldız sağına çekti, ardından soluna çekti, çaprazdan çok sert vurdu top üst direkten oyun alanına döndü.
Maçın uzatma dakikalarında Ludogorets Rwan ile farkı ikiye çıkarırken bu gol mücadelenin skorunu belirlemiş oldu.
Sarı-Lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk mağlubiyetini alırken 9 puanla H Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe gruptaki 5. maçında 30 Kasım'da Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.