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Fenerbahçe fırsat tepti! Sarı-Lacivertliler Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı

10.11.2023 00:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. maçında deplasmanda Ludogorets'e konuk olan Fenerbahçe kazansa gruptan çıkmayı garantileyeceği mücadelede rakibine 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu 4. hafta mücadelesinde Ludogorest'e konuk oldu. Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler, Bulgar ekibine 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

KALECİ SON ANDA...

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16' dakikada ceza sahası dışından Ryan Kent’in sert şutunda kaleci Sluga topu güçlükle çıkardı.

25 METREDEN GOL!

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Dakikalar 18'i gösterirken Nedyalkov’un pasında topla buluşan Piotrowski’nin yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

DİREKTEN DÖNDÜ!

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56'ıncı dakikada Ferdi'nin uzun topunda Batshuayi ceza alanında topla buluştu, Belçikalı yıldız sağına çekti, ardından soluna çekti, çaprazdan çok sert vurdu top üst direkten oyun alanına döndü.

UZATMALARDA FARK 2'YE ÇIKTI

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Maçın uzatma dakikalarında Ludogorets Rwan ile farkı ikiye çıkarırken bu gol mücadelenin skorunu belirlemiş oldu.

İLK MAĞLUBİYET

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Sarı-Lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk mağlubiyetini alırken 9 puanla H Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

SIRADAKİ RAKİP...

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Fenerbahçe gruptaki 5. maçında 30 Kasım'da Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.

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