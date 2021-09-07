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Transferin son gününde F.Bahçe'de 2 bomba! Bustos ve Zaidu...

07.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertliler Bustos ve Zaidu ile dirsek temasında. Son transferle birlikte 28 kişilik kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe’de yönetim, transferin kapanmasına 3 gün kala cazip fırsatlar için arayışını sürdürüyor.

Transferin son gününde F.Bahçe'de 2 bomba! Bustos ve Zaidu...

Bu çerçevede sağ ve sol kanada defansif yönü kuvvetli iki oyuncu alıp transfer defterini kapatmak isteyen sarı lacivertli yönetim, menajerlerin sunduğu son dakika isimlerini teknik direktör Vitor Pereira’ya danışarak değerlendirmek istiyor.

Kulübe sunulduğu öğrenilen 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos için görüşmelerin sürdüğü bilgisi edinilirken, sol bek için ise Portekiz basını 24 yaşındaki Nijeryalı Zaidu’nun Fenerbahçe’yle temasta olduğu haberlerine yer verdi.

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BURAK KAPACAK’IN LiSANSI ÇIKTI

F.Bahçe’de beklenen son fırsat transferleri kadar takımdan ayrılması beklenen isimler için de geri sayım başladı.

Bu çerçevede Caner Erkin Karagümrük’le resmen sözleşme imzalarken, yaz döneminde alınmasına karşın daha sonra kadro dışı bırakılan Steven Caulker’ın Gaziantep’e imza atması an meselesi.

Ayrıca, 21 yaşındaki sol kanat Burak Kapacak’ın lisans işlemleri tamamlandı.


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