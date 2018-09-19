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Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geliyor

FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Instagram'ın en popüler isimlerinden biri olan oyuncu ve model Amanda Cerny, Türkiye'ye geliyor!

Amanda Cerny, Instagram hesabından Türk bayrağıyla yaptığı paylaşımda "Ben sözümün kadınıyım" diyerek Eylül ayında söz verdiği gibi Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

Sosyal medya onu konuşuyor

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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir Türk kullanıcıyla girdiği diyalog sonrasında şu sıralar Türkiye'de oldukça popüler olan sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Fenerbahçe forması giymişti.
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Amanda Cerny'nin Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirmişti.
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Amanda Cerny arkadaşıyla birlikte verdiği pozla şaşırtmıştı!
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Amanda Cerny, fotoğrafı "Seviyorum ... Gerçek arkadaşlar birbirlerini destekler. Arkadaşımın benimle burada olmasından çok mutluyum. Bu arkadaşlık bir harika. Böylesine güzel bir arkadaşla böylesine cool bir hayat. Seni seviyorum kardeşim!" notuyla paylaştı.
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Arkadaşlarıyla verdiği poz sosyal medyada çok tartışıldı. "Bu nasıl arkadaşlık" dedirtmişti.
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Cerny, Instagram hesabından Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşıma, "Fenerbahçe'yi seviyorum!" notunu düşmüştü.
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
Cerny'nin 9 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Fenerbahçe forması giymişti

Fenerbahçe forması giymişti
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Türkiye Amanda Cerny

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