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Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç, Kasımpaşa yolunda

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Yeni sezon için üst üste transferler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç, Kasımpaşa yolunda

Fenerbahçe bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kanarya'da Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Gustavo ve Zajc gibi isimlere teklifler gelirken, bu oyuncuların arasına Deniz Türüç de katıldı. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz yıl Kayserispor'dan gelen milli futbolcu için Kasımpaşa devrede.

TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giyerken, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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