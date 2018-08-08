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Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı.

Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan James Nunnally, NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves ile anlaştı. NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers ve Houston Rockets ile görüşen 28 yaşındaki oyuncunun sonrasında İspanyol ekipleri Baskonia veya Barcelona’ya imza atması bekleniyordu. (SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe James Nunnally Minnesota Timberwolves

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