SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

O teklifi reddetti! İşte Kante'nin yeni evi: Yönetim bile şaşkın

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'daki yeni evine taşındı. Altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 daireyi tercih eden Kante, kulübün sunduğu asistan desteğini reddetti. İşte detaylar...

O teklifi reddetti! İşte Kante'nin yeni evi: Yönetim bile şaşkın
Cevdet Berker İşleyen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'daki yeni evine taşındı. Deneyimli futbolcunun şehirdeki yaşam düzenini kurmaya başladığı öğrenildi.

3+1 DAİREYİ TERCİH ETTİ

O teklifi reddetti! İşte Kante nin yeni evi: Yönetim bile şaşkın 1

Vole'den Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre Kante, altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih etti. Günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir konumda yaşamayı seçen Fransız oyuncunun kısa süre önce yeni evine yerleştiği belirtildi.

ASİSTAN TEKLİFİNİ REDDETTİ

O teklifi reddetti! İşte Kante nin yeni evi: Yönetim bile şaşkın 1

Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yardımcı olması için asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler sunduğu ifade edildi. Ancak Kante'nin bu teklifi nazik bir şekilde geri çevirdiği öğrenildi.

Fransız futbolcunun teklife teşekkür ederek, "Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim" sözleriyle yanıt verdiği aktarıldı. Mütevazı kişiliğiyle tanınan Kante'nin bu yaklaşımı dikkat çekti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandıOrhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyorFenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

SON DAKİKA | Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler depremi! 89'da çaldığı penaltı Almanya'yı ayağa kaldırdı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur Ferrari satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.