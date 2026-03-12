O teklifi reddetti! İşte Kante'nin yeni evi: Yönetim bile şaşkın

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'daki yeni evine taşındı. Deneyimli futbolcunun şehirdeki yaşam düzenini kurmaya başladığı öğrenildi.

3+1 DAİREYİ TERCİH ETTİ

Vole'den Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre Kante, altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih etti. Günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir konumda yaşamayı seçen Fransız oyuncunun kısa süre önce yeni evine yerleştiği belirtildi.

ASİSTAN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yardımcı olması için asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler sunduğu ifade edildi. Ancak Kante'nin bu teklifi nazik bir şekilde geri çevirdiği öğrenildi.

Fransız futbolcunun teklife teşekkür ederek, "Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim" sözleriyle yanıt verdiği aktarıldı. Mütevazı kişiliğiyle tanınan Kante'nin bu yaklaşımı dikkat çekti.