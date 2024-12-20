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Fenerbahçe frenledi! Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı... Liderlik yarışında yara aldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 22:04
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Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış mücadelesinde Eyüpspor ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollere sahne olurken, ikinci yarıda başka bir gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe frenledi! Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı... Liderlik yarışında yara aldı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Hakem Emre Kargın'ın yönettiği mücadelede Eyüpspor 26. dakikada Ahmed Kutucu'nun şık vuruşu ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada dakikalar 45+4'ü gösterdiğinde ise sarı - lacivertliler En-Nesyri ile cevap verdi. Maçta başka gol çıkamayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte zirve yarışında yara alan Kanarya, puanını 36'ya yükseltti. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise puanını 27 yaparken, 4. sırada yerini aldı.

ARDA TURAN'A KIRMIZI KART ÇIKTI

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Maçın hakemi Emre Kargın'a En-Nesyri'nin golünden önce Caner Erkin'e faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Arda Turan, direkt kırmızı kartla tribüne gönderdi.

EN ÇOK DİREĞE TAKILAN TAKIM OLDU

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Karşılaşmada Dusan Tadic'in çektiği şut direkte patlayınca, Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım oldu.

TEK RAKİBİ SALAH!

ahmet kutucu gol

Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de etkileyici bir performans sergileyen Ahmed Kutucu, 7 gol ve 5 asistle takımının en kilit oyuncusu oldu ve Avrupa'daki birçok yıldızı geride bıraktı. Süper Lig'de 12 maçta skora katkı sağlayan Kutucu, 13 maçta gol katkısı yapan Mohamed Salah'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE 6 EKSİKLE ÇIKTI!

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Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra, sakatlığı bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika fenerbahçe Youssef En-Nesyri
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