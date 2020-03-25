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Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde e-antrenman uygulaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 15:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle altyapı takımlarının antrenman programlarının eşzamanlı video bağlantı programıyla kondisyoner ve antrenörler tarafından yapıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde e-antrenman uygulaması

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kulübümüz tarafından altyapı takımlarımız için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda altyapı takımlarımızın antrenman programları internet üzerinden video eşzamanlı bağlantı programı aracılığıyla kondisyoner ve antrenörleri tarafından yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda futbolcularımızın fiziksel durumlarını en üst düzeyde tutabilmek için günlük antrenman programları ev ortamına göre yeniden düzenlenmiştir. İlk olarak Fenerbahçe 19 Yaş Altı takımımız ile başlattılan bu uygulama bugün itibariyle tüm altyapı takımlarımızda uygulanacaktır. İkinci bir bildirime kadar futbol altyapı takımlarımız için başlatmış olduğumuz e-antrenman uygulaması devam edecektir" denildi.

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Fenerbahçe Kulübü e-antrenman koronavirüs

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