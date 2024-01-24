Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki'den Deniz Türüç'e olay sözler! ''Fenerbahçe düşmanlığı...''

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, Başakşehir maçının ardından konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ HAKKINDA OLAY SÖZLER

Selahattin Baki, "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." dedi.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Dimdik ayakta durduklarını söyleyen Selahattin Baki, "Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Kırılgan bir Fenerbahçe bekleyenler, çok beklerler." açıklamasını yaptı.

"G.SARAY'I KAALE ALMIYORUZ"

Sözlerine son noktayı koyan Selahattin Baki, "Biz şimdi Samsunspor maçında 2 puan kaybettik, onlar kazandı. Birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bütün bunlara gerek kalmasa, psikolojik savaşlara. Çok kaale almıyorum. Onlar biliyorsunuz, öne geçtikleri veya öne geçecek gibi olduklarında algılara başlarlar. Öne geçince dostluk, kardeşlik, itidal..." ifadelerini kullandı.





