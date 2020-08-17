Fenerbahçe, G.Saraylı Feghouli'ye teklif götürdü

Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli'nin geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı yönetim onun sözleşmesinde indirime gitmesini isterken Feghouli'den karşı hamle geldi.

Cezayir basınından Elmoudjahid'in haberine göre 30 yaşındaki oyuncunun avukatı, hafta sonu itibariyle alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

Nisan ayından sonraki iki aylık alacağını alamayan Feghouli'nin geçen hafta sonuna kadar süre verdiği fakat bu süre zarfında ödeme yapılmayınca FIFA'ya gittiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN FEGHOULİ'YE TEKLİF

Haberde bazı ilginç iddialar da yer aldı. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin ona teklif götürmesi.

Habere göre sarı lacivertli ekip, yıldız futbolcuya iki yıllık sözleşme önerdi. Bazı Katar kulüplerinin onun transferi için devrede olduğu yazılıyor.

Galatasaray'ın daha önce Al Nasr'dan gelen 4.5 milyon euroluk teklifi kabul etmediği belirtiliyor.

Gelen bir başka habere göre ise, Falcao'dan sonra ücretinde indirime gitmeye yanaşan oyuncunun 3.85 milyon euro olan garanti ücretini 3'e indirdiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Feghouli'nin takımdan ayrılma olasılığının ortadan kalktığı kaydedildi. (Ajansspor)

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