Fenerbahçe-Galatasaray arasında tarihi sponsorluk anlaşması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın söylediği, “çekişme bizi bir yere götürmüyor. El ele vermek zorundayız” sözleri ile başlayan süreç Türk futbolunun iki çınarını bu noktaya getirdi. Zaten Ali Koç da daha ilk döneminde, Türk futbolunun içinde bulunduğu kavga ortamı nedeniyle “sponsorlar kaçıyor” diyerek dert yanmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN SPONSORLUK ANLAŞMASININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

-İki taraf ortak bir sponsorluk paketi oluşturacak. Özellikle Türkiye pazarına girmeye istekli ve spora ilgisi olan yabancı firmaların kapısı çalınacak.

-Her iki tarafın etkili olduğu alanlardaki sponsorlar birbirlerine paslanacak. Aynı sektörden iki firma aynı anda rekabet açısından aynı tarafa sponsor olamayacağı için ezeli rakibe yönlendirilecek.

-Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ürünleri birbirlerinin mağazalarında satılacak. Galatasaraylı Fenerium’dan Arda Turan forması alacak. Fenerbahçeli GS Store’den Mesut Özil forması. Hatta Bağdat Caddesi’ne GS Store açılacak.

-Sponsorluk anlaşması süreçlerinde daha önce yaşanan “pazarlık” opsiyonları ortadan kaldırılacak. İki taraf birbirlerinin sponsorlarına talip olmayacak. Fiyat düşürmek isteyen firmalara imkan tanınmayacak.

(Fotospor)



