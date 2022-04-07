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Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne kadar oldu?

07.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de hafta sonu yaşanacak derbi heyecanı Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne kadar? Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi için geri sayım sürerken, maçın biletleri de öncelikli olarak satışa çıkmaya başladı. İlk olarak taraftar kart sahipleri ve Fenercell aboneleri biletleri alabilecek. Biletler ardından genel satışa çıkacak.

Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne kadar oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisine geri sayım sürerken, maç heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri satışa çıktı mı sorusunun yanıtını sorguluyor. Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne kadar oldu? Her yıl Türkiye'nin merakla beklediği derbinin biletleri öncelikli olarak taraftar kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Kulübü'nden gelen resmi açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak yüksek divan kurulu ve kongre üyelerine satışa çıkartılacak. 7 Mart Perşembe günü ise taraftar kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için öncelikli satış gerçekleşecek.

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak bilet fiyatları belli oldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira

Fenerium Alt E Blok 660 lira


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