Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray biletleri ne kadar oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisine geri sayım sürerken, maç heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri satışa çıktı mı sorusunun yanıtını sorguluyor. Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne kadar oldu? Her yıl Türkiye'nin merakla beklediği derbinin biletleri öncelikli olarak taraftar kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Fenerbahçe Kulübü'nden gelen resmi açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak yüksek divan kurulu ve kongre üyelerine satışa çıkartılacak. 7 Mart Perşembe günü ise taraftar kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için öncelikli satış gerçekleşecek.

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak bilet fiyatları belli oldu.

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira

Fenerium Alt E Blok 660 lira



