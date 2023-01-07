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Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Derbi hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nereden izlenir?

07.01.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. Kadıköy'de oynanacak olan dev derbinin detayları ise merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Dev derbi hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nereden izlenir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Derbi hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nereden izlenir?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı başladı. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki 396. randevu içinse nefesler tutuldu. Tüm futbol takipçileri dev derbiye dair detayları araştırmaya başladılar bile. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte derbiye dair tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı izlenebilecek. Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2

TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

SINIRDA 2 İSİM

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

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