SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.02.2020 20:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Fenerbahçe çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yalan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Ali Koç'tan flaş kararAli Koç'tan flaş karar
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray derbi hazırlık

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Tokatçı filminin Emine'si yıllara meydan okuyor

Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Ali Koç'tan flaş karar

Ali Koç'tan flaş karar

F.Bahçe - G.Saray derbisinin favorisi belli oldu

F.Bahçe - G.Saray derbisinin favorisi belli oldu

Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'da sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Kupada F.Bahçe'nin konuğu Kayserispor

Kupada F.Bahçe'nin konuğu Kayserispor

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de derbi heyecanı!

Fenerbahçe'den Burhan Karaçam ve istifa açıklaması

Fenerbahçe'den istifa açıklaması

Ali Koç, Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek

Ali Koç'tan flaş karar

Fenerbahçe'de başkan yardımcısı Burhan Karaçam görevinden ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş ayrılık

Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki!

Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki

Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.