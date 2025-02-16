Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa engelini 3 puanla aştı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada hata yapmak istemiyordu. Maçın başından sonuna kadar topa hakim olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla geçti.

EN-NESYRI YİNE ATTI

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 21. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 14. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 9'unu 2025 yılından sonra attı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü Oğuz Aydın kaydetti.

Kasımpaşa, Mamadou Fall'un attığı golle farkı 1'e indirdi. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun müthiş pasıyla yine sahneye Youssef En-Nesyri çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Youssef En-Nesyri toplam gol sayısını 15'e çıkarttı.

PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 3'E İNDİ

Fenerbahçe'nin bu galibiyetinin ardından Galatasaray ile puan farkı maç fazlasıyla 3'e indi.

MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.