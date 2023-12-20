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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kayseri'den 3 puanla döndü! Batshuayi ve Cengiz Ünder bu sezon ilkleri yaşadı

20.12.2023 19:05 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, lider Fenerbahçe, kritik Kayserispor deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıktı. Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler bu maça çok iyi hazırlandı. Karşılaşmanın ilk başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak derbi öncesi liderliğini sürdürdü. Mücadelenin 90+10'uncu dakikasında Fred kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kayseri'den 3 puanla döndü! Batshuayi ve Cengiz Ünder bu sezon ilkleri yaşadı
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 29 puanla 3. sırada yer alan Kayserispor deplasmanına çıktı. Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin son anlarında iki kırmızı kart birden çıktı. Hem Fred hem de Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

90+10'DA İKİ KIRMIZI KART!

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Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

CENGİZ ÜNDER ATTI

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Karşılaşmanın 8. dakikasında Fred'in sol iç kulvardan gönderdiği pasın ardından ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder ceza alanına girer girmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Bilal'in solundan ağlarla buluştu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı.

BASTHUAYI SAHNEYE ÇIKTI

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Mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçe, Belçikalı golcüsü Batshuayi ile maçta 2-0 öne geçti. Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Cengiz Ünder'in tek pasında ceza sahası içinde topu alan Michy Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak Bilal'i çaresiz bıraktı.

O DA İLK GOLÜNÜ ATTI

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Michy Batshuayi, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

BÜYÜK HATA VE 2-1!

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İlk yarının bitimine çok az kala, Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolladı ve farkı bire indirdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Ferdi'nin getirdiği topta Batshuayi kaleciden dönen topu tamamladı ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi.

PENALTIDAN GOL GELDİ! SKOR 3-2

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Kayserispor, Thiam'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve skor şimdi 2-3.

CARDOSO ATTI, BERABERLİK GELDİ!

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Thiam çok klas dokundu, ceza sahası içinde Cardoso bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve maça 3-3'lük eşitlik geldi.

FENERBAHÇE 4-3 ÖNE GEÇTİ

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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Fenerbahçe'yi, penaltıdan attığı golle 4-3 öne geçirdi.

DERBİ ÖNCESİ LİDER DÖNDÜ

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi aldığı bu galibiyetle puanını 43'e yükselterek liderliğini perçinledi. Galatasaray ise 1 maç eksiğiyle 40 puanda 2. sırada kaldı.

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