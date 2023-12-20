Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Kayseri'den 3 puanla döndü! Batshuayi ve Cengiz Ünder bu sezon ilkleri yaşadı

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 29 puanla 3. sırada yer alan Kayserispor deplasmanına çıktı. Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin son anlarında iki kırmızı kart birden çıktı. Hem Fred hem de Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Fred'in sol iç kulvardan gönderdiği pasın ardından ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder ceza alanına girer girmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Bilal'in solundan ağlarla buluştu.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçe, Belçikalı golcüsü Batshuayi ile maçta 2-0 öne geçti. Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Cengiz Ünder'in tek pasında ceza sahası içinde topu alan Michy Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak Bilal'i çaresiz bıraktı.
Michy Batshuayi, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı.
İlk yarının bitimine çok az kala, Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolladı ve farkı bire indirdi.
Ferdi'nin getirdiği topta Batshuayi kaleciden dönen topu tamamladı ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi.
Kayserispor, Thiam'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve skor şimdi 2-3.
Thiam çok klas dokundu, ceza sahası içinde Cardoso bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve maça 3-3'lük eşitlik geldi.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Fenerbahçe'yi, penaltıdan attığı golle 4-3 öne geçirdi.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi aldığı bu galibiyetle puanını 43'e yükselterek liderliğini perçinledi. Galatasaray ise 1 maç eksiğiyle 40 puanda 2. sırada kaldı.