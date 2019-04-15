SPOR

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Rus basınında

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Rus basınında geniş yer bulurken en dikkat çeken başlık ise, “Fenerbahçe, Galatasaray’dan puan aldı” oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Rus basınında

Tüm dünyanın konuştuğu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanmasından sonra tüm dünyada olduğu gibi Rus basını da maça geniş yer ayırdı. 1-1 eşitlikle sona eren maç için Rus gazete ve spor siteleri farklı yorumlar getirdi. Sovsport.ru, “İstanbul derbisi olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının kazananı yok” başlığıyla yayınlanan haberde derbi mücadelesinde eşitliğin Onyekuru ve Eljif Elmas’ın karşılıklı golleriyle bozulamadığı, Galatasaray’ın bu sonuçla şampiyonluk için büyük avantaj kaybettiğini yazdı.

1

NEUSTEDTER ÜST ÜSTE DOKUZUNCU MAÇTA OYNAMIYOR

Rus Sport Ekspress gazetesinin haberinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan puan aldığı, Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Rus futbolcu Roman Neustedter’in Galatasaray maçıyla birlikte toplamda 9 maçtır forma giymediğine dikkat çekildi. Haberde Fenerbahçeli Valbuena ile Galatasaray savunmasının zorlandığı ama Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesinden sonra Fenerbahçe ikinci yarının tümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı bilgileri verildi. Rusya’nın en çok izlenen spor kanalı Match TV’de de derbi maça geniş yer verilirken haberlerde Galatasaray’ın büyük bir fırsat teptiğine dikkat çekildi.

2

4

PARTNERRus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlarDerbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiriAhmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Fatih Terim'e şok tavır

Fatih Terim'e şok tavır

Mbaye Diagne'ye şok tepki

Mbaye Diagne'ye şok tepki

Semih Özsoy'dan G.Saray için şok FETÖ sözleri

Semih Özsoy'dan G.Saray için şok FETÖ sözleri

''Bir takım şampiyon yapılacaksa...''

''Bir takım şampiyon yapılacaksa...''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Rus basınında

Dev derbi Rus basınında

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti, kavga çıktı

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri: Bunun adı görevi kötüye kullanmak

Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a eleştiri

Serdar Aziz, Fatih Terim'in yanına gitmedi

Fatih Terim'e şok tavır

Ali Palabıyık’ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisi raporu

Ali Palabıyık'ın derbi raporu

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

Derbide her şey var, kazanan yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.