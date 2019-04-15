Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Rus basınında

Tüm dünyanın konuştuğu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanmasından sonra tüm dünyada olduğu gibi Rus basını da maça geniş yer ayırdı. 1-1 eşitlikle sona eren maç için Rus gazete ve spor siteleri farklı yorumlar getirdi. Sovsport.ru, “İstanbul derbisi olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının kazananı yok” başlığıyla yayınlanan haberde derbi mücadelesinde eşitliğin Onyekuru ve Eljif Elmas’ın karşılıklı golleriyle bozulamadığı, Galatasaray’ın bu sonuçla şampiyonluk için büyük avantaj kaybettiğini yazdı.

NEUSTEDTER ÜST ÜSTE DOKUZUNCU MAÇTA OYNAMIYOR

Rus Sport Ekspress gazetesinin haberinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan puan aldığı, Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Rus futbolcu Roman Neustedter’in Galatasaray maçıyla birlikte toplamda 9 maçtır forma giymediğine dikkat çekildi. Haberde Fenerbahçeli Valbuena ile Galatasaray savunmasının zorlandığı ama Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kart görmesinden sonra Fenerbahçe ikinci yarının tümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı bilgileri verildi. Rusya’nın en çok izlenen spor kanalı Match TV’de de derbi maça geniş yer verilirken haberlerde Galatasaray’ın büyük bir fırsat teptiğine dikkat çekildi.





