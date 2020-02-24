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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.02.2020 16:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 20 yıl aradan sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı

Kadıköy’de dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara “6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.


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Fenerbahçe Galatasaray derbi 57 taraftar 6222 işlem

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapmadiklari pislik kalmadi kufur sahaya yabanci md. en az 2 mac saha kapatma cezasi almalilar
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