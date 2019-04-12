Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Fatih Terim Ersun Yanal'a karşı üstün

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler iki takımın teknik adamlarında da olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bugüne kadar 10 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım çalıştırıcısı arasındaki rekabet 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) müsabakası ile başladı. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı. 11. RANDEVU Geride kalan 10 resmi müsabakada Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılamalarda Terim’in öğrencileri 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yanal’ın takımları ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. TEK DERBİ TERİM'İN İki teknik adam arasında oynanan ilk ve son maçı ise Fatih Terim kazandı. 11 Ağustos 2013 tarihinde Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi uzatmada Didier Drogba’nın golü ile 1-0 mağlup edip, kupayı alan taraf olmuştu.

Fatih Terim ile Ersun Yanal arasında oynanan maçlar şöyle:

Türkiye Süper Kupa 11.08.2013 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Ersun Yanal)

Süper Lig 02.03.2013 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 06.10.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Eskişehirspor: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 22.01.2012 (Ersun Yanal) Eskişehirspor: 0 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 15.02.2004 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 2 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim)

Süper Lig 31.08.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 11.05.2003 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Ersun Yanal)

Süper Lig 24.11.2002 (Ersun Yanal) Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 0 (Fatih Terim)

Süper Lig 18.12.1999 (Ersun Yanal) Denizlispor: 2 - Galatasaray: 4 (Fatih Terim)

Süper Lig 04.10.1996 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Denizlispor: 0 (Ersun Yanal) EN DENEYİMLİSİ MUSLERA Galatasaray'da iki isim bu maçların gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalya ekibi Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda 20 kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Muslera, takımda bulunan futbolcular içerisinde sarı-lacivertlilere karşı en fazla maç yapan futbolcu olarak yer alıyor.

Deneyimli kaleciden sonra Fenerbahçe derbisinde en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 19 kez mücadele etti. TERİM'İN DERBİ KARNESİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996 yılında Fener'e rakip oldu. FENERBAHÇE İLE 33. MAÇ Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 32 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 12 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 28 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 9’unda ise berabere kaldı.