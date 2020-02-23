SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.02.2020 21:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçın hakemi Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilere 2 kırmızı kart, 6 sarı kart, sarı-kırmızılılara da 1 kırmızı kart, 5 de sarı kart çıkardı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu!

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı.

Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü.
Galatasaray’da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
F.Bahçe ve G.Saray zirveyi paylaşıyorlar!F.Bahçe ve G.Saray zirveyi paylaşıyorlar!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray kart kırmızı kartlar sarı kart derbide kaç kart çıktı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Dev maçın galibi belli oldu

Dev maçın galibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a flaş tepki

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a flaş tepki

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

F.Bahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu!

Derbide kartlar havada uçuştu!

ÖZET | Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 1-3

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

SON DAKİKA: Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı istatistiğinde zirvede

F.Bahçe ve G.Saray zirveyi paylaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.