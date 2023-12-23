Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli oyuncular bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray’ı Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Saat 19.00’da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.





