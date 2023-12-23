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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

23.12.2023 20:04 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli oyuncular bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, ligin 18’inci haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray’ı Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Saat 19.00’da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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