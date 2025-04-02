Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala hiç beklenmedik karar! İlk 11'de büyük sürpriz...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.45'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede galip gelen takım yarı finale yükselecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Dev maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ

Okan Buruk'un bu akşam Fenerbahçe'ye sürprizi Mario Lemina... Gelen ilk bilgilere göre Galatasaray teknik direktörü Mario Lemina'yı, Lucas Torreira'nın yanına monte ederek dirençli bir orta saha kurmayı planlıyor.

SARA MI, MERTENS Mİ?

Okan Buruk'un bu hamleyi yaparak Gabriel Sara'yı mı yoksa 11'de olması beklenen Dries Mertens'i mi kulübeye çekeceğiyle ilgili bir bilgi henüz yok.

FRED OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin ilk 11'inin en önemli parçalarından biri olan Fred'in Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Yıldız futbolu yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig kapsamında oynanan Bodrum FK maçında forma giymemişti.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen