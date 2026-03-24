Pancu'dan sürpriz açıklama! "Romanya'yı değil Türkiye'yi seçecek! Cimbom da peşinde"

Beşiktaş’ın efsanevi Rumen ismi Daniel Pancu, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak dev play-off mücadelesi öncesinde gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Pancu, Alanyaspor formasıyla yıldızı parlayan genç yetenek Ümit Akdağ üzerinden hem bir transfer bombasını patlattı hem de milli takım tercihiyle ilgili flaş bir öngörü paylaştı.

Burak Kavuncu
ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
Kritik Türkiye-Romanya eşleşmesi öncesinde tansiyon yükselirken, Beşiktaş'ın unutulmaz "Kadıköy Panteri" Daniel Pancu'dan ortalığı karıştıracak açıklamalar geldi.

ROMANYA BASININA KONUŞTU: "AKDAĞ’IN ROTASI TÜRKİYE"

Play-off yarı finalindeki rakibimiz Romanya'nın basın organı DigiSport'a özel açıklamalarda bulunan Daniel Pancu, Alanyaspor'da düzenli olarak şans bulan ve dikkatleri üzerine çeken Ümit Akdağ dosyasını açtı. Romanya doğumlu ve Türk asıllı olan genç oyuncunun iki ülke arasındaki milli takım tercihini değerlendiren Pancu, "Milli takım tercihini Romanya'dan yana kullanacağını pek düşünmüyorum. Türkiye'yi seçme ihtimali çok daha yüksek" ifadelerini kullanarak Rumen cephesindeki umutları adeta tüketti.

PANCU’DAN TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI ÖNCESİ TRANSFER BOMBASI: "GALATASARAY ONU İSTİYOR!"

Sadece milli takım değil, transfer piyasasına dair de çarpıcı bilgiler veren Pancu, Süper Lig devinin hamlesini ifşa etti. Romanya basınından DigiSport'a konuşan Pancu, Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu. Rumen teknik direktör Daniel Pancu, "Ümit Akdağ iyi durumda ve düzenli forma giyiyor. Birçok kulübün radarında, Galatasaray da bunlardan biri. Yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Pancu'nun bu açıklamaları, 26 Mart'taki kritik Türkiye-Romanya randevusu öncesinde her iki ülkede de manşetlere taşındı. Romanya asıllı bir yeteneğin Ay-Yıldızlı formaya daha yakın olduğunu kendi efsanelerinin ağzından duyan Rumen futbolseverler büyük şok yaşarken, Galatasaray taraftarları ise sol ayaklı genç savunmacının transfer haberini sosyal medyada öğrendi.

