Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. 24 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak dev karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak açıklandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. İşte Arda Kardeşlerin hayatı ve biyografisi...

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmudünyaya geldi.

Arda Kardeşler Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.

Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır.2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamaktadır. Bu nedenle Arda Kardeşler'in hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 24 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.





