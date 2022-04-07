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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı?

07.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak dev derbiye ilişkin yapılan açıklamanın ardından Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? sorusunun yanıtı Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak derbiye ilişkin yapılan açıklamanın ardından futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihindeSakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Fenerbahçe - Galatasaray maçını yönetecek olması sebebiyle hakerm Atilla Karaoğlan ile ilgili çok sayıda detay merak edilirken tecrübeli hakemin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. Fakat, Karaoğlan'ın hangi takımı tuttuğu konusuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

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