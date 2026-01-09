Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda yeni transferler Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok ilk idmanına çıktı.

Bu antrenmanla Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.