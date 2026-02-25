SPOR

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11'leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da 5-2'lik tarihi bir skorla çimlere gömdüğü İtalyan devi Juventus'a rövanş maçında konuk oluyor. Aslan, Torino'dan tur biletiyle dönerek adını son 16 takım arasına yazdırmak ve 12 yıllık Juventus destanını tekrarlamak istiyor. Peki, dev maçta muhtemel 11'ler nasıl şekillenecek? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte tarihi rövanşın tüm detayları...

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında İtalya'da Juventus ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta oynanan ilk maçta rakibini 5-2 gibi olağanüstü bir skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Torino'daki zorlu virajı da kayıpsız dönerek Devler Ligi'nde yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor.

İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11 leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret... 1

Teknik direktör Okan Buruk ve Luciano Spalletti'nin bu kritik mücadelede sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

YUNUS AKGÜN KULÜBEYE

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11 leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret... 2

Galatasaray'da son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün Okan Buruk'un tercihiyle yedek bırakılacağı iddia edildi.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11 leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret... 3

İlk maçta elde edilen 5-2'lik dev avantaj, Galatasaray'ın elini bir hayli güçlendiriyor. Temsilcimiz;

Her türlü galibiyet ve beraberlikte,

Hatta 1 veya 2 farklı mağlubiyetlerde bile (Örn: 1-0, 2-0, 3-1) adını son 16 turuna yazdıracak.

Juventus'un 3 farklı kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. İtalyan ekibinin turu geçmesi için ise sahadan en az 4 farklı bir galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Muhtemel Rakipler Belli: Aslan, bu turu geçmesi halinde son 16 turunda İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

ESKİ JUVENTUSLU LEMİNA SAHADA, 4 YILDIZ SINIRDA!

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11 leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret... 4

Galatasaray'da sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Mario Lemina, cezasını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Juventus forması giyen Gabonlu yıldız, Okan Buruk'un görev vermesi halinde eski takımına karşı sahada olacak.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılarda savunma hattı alarm veriyor. Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde olası bir son 16 turu ilk maçında cezalı duruma düşecek. (UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise kadroda yok.)

12 YILLIK HASRET VE "KARLI GECE" NOSTALJİSİ

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11 leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret... 5

Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde tam 12 sezon sonra adını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına yazdırmış olacak. Tesadüf odur ki; Aslan, 2013-2014 sezonunda yine Juventus ile aynı grupta yer almış, İstanbul'da yoğun kar yağışı altında iki güne yayılan o efsanevi maçı Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 kazanarak İtalyanları kupanın dışına itmişti.

ASLAN'IN AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Juventus deplasmanında tarih yazmaya çıkıyor! Dev maçın muhtemel 11 leri, tur ihtimalleri ve 12 yıllık hasret... 6

Juventus'a Karşı Üstünlük: İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Galatasaray 3 kez kazanırken, Juventus sadece 1 kez galip gelebildi (3 Beraberlik).

Devler Ligi'nde 132. Randevu: Aslan, Şampiyonlar Ligi tarihindeki 132. maçına çıkıyor (Önceki 131 maç: 33G, 32B, 66M). Toplam Avrupa kupaları tarihinde ise bu maç temsilcimizin 338. sınavı olacak.

